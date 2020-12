Pflegeheime im Kreis Böblingen Ungeduldige Besucher machen Probleme

Kreis Böblingen - Sie haben es Tag und Nacht mit der wohl verletzlichsten Bevölkerungsgruppe zu tun, wenn es um das Coronavirus Sars-CoV-2 geht – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen. Aber sie haben es mittlerweile auch immer häufiger mit uneinsichtigen Besuchern zu tun, die nicht gewillt sind, sich an die gegenwärtig geltenden Reglementierungen zu halten und dabei Hektik und Unruhe in den Alltag der Bewohner und des Pflegepersonals bringen. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Böblingen hervor, das von zahlreichen Heimleitungen um Unterstützung gebeten wurde.