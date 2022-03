Pflegeheim in Höfingen Gemeinsam die Mobilität fördern

Bewegungsabläufe hinterfragen

„Ich arbeite seit fast zwei Jahrzehnten in der Pflege. Bevor ich Kinästhetik gelernt habe, habe ich meine Bewegungsabläufe kaum hinterfragt“, sagt Sonja Oehm aus dem Pflegeteam. Nach einem Basiskurs in Kinästhetik hat sie ihre Fachkenntnisse vertieft – ebenso wie Marco Braun. Nun geben beide ihr Wissen an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Ihre Überzeugung: „Auch Menschen im Alter und mit Demenz können noch viel von ihrer Selbstständigkeit behalten, wenn alle gemeinsam, jeder auf seine Weise, herauskitzelt oder reaktiviert, was bei den Bewohnerinnen und Bewohnern noch an vertrauten Bewegungsmustern vorhanden ist.“