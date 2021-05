Pfingstnovene in Rutesheim Ein Moment der inneren Ruhe

Flammen – ein Symbol des Heiligen Geistes. Foto: Jürgen Bach

„Durch einen spirituellen Weg wollen wir die Menschen stärken, ihnen Halt geben und ihnen die Möglichkeit geben, die Gaben des Heiligen zu betrachten, die uns geschenkt sind, damit unser Leben gelingt.“ Der Geistliche der Ordensgemeinsacht der Spiritaner erklärt das am Beispiel der Gabe „Erkenntnis“. Wenn die Menschen die Fähigkeit haben, Gott zu erkennen, „dann befähigt uns das, den Umgang mit anderen zu verbessern, denn auch mein gegenüber ist ein Kind Gottes, daher muss man niemanden ausgrenzen oder diskriminieren“.

Studenten aus Hohenheim zu Gast

Gestaltet werden die Gebets-Abende von verschiedenen Gruppen. Der Mittwoch beispielsweise war eine internationale Begegnung von agrarwissenschaftlichen Studenten aus Hohenheim. In der dortigen Kirche St. Antonio predigt Pater Gasto Lyimo einmal im Monat. Er freute sich, dass eine Gruppe junger Menschen jetzt nach Rutesheim kam.

Tagsüber lädt das Pastoralteam dazu ein, den spirituellen Klängen zu lauschen. „Das ist in einer turbulenten Zeit wie dieser besonders wichtig.“ Warum Klänge aus Taizé? Taizé ist ein Symbol der ökumenischen Bewegung. Der Ort im südlichen Burgund ist Sitz eines internationalen christlichen Männerordens. Er wurde zum Treffpunkt für Jugendliche aus aller Welt.

Der Bruderschaft gehören rund 100 Männer aus etwa 25 Ländern an, die aus der evangelischen und katholischen Kirche stammen. Wer nach Taizé kommt, ist eingeladen, im gemeinsamen Gebet und Gesang, in Stille, im persönlichen Nachdenken und in Gesprächen mit anderen, nach Gemeinschaft mit Gott zu suchen.

Ein wenig Abstand vom Alltag gewinnen an einem Ort der Ruhe: Das ist in dieser Woche bis Samstag auch in der Kirchengemeinde St. Raphael möglich. Nicht nur bei den Gemeindemitgliedern komme das gut an, sagt Pater Gasto Lyimo. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das auch erweitern, denn unser Ziel ist es, für unsere rund 7500 Mitglieder der Seelsorgeeinheit Angebote über die Sonntags-Gottesdienste hinaus zu schaffen.“