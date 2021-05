Pfingsten in Leonberg Was es mit der Taube in der Stadtkirche auf sich hat

Plötzlich ist eine echte Taube in der Kirche

„Vor einigen Jahren gab es in einem Sommer neben der barocken Taube aus Holz auch eine Taube aus Fleisch und Blut“, erinnert sich Dekan Wolfgang Vögele. Es war ein Samstag. Am Nachmittag sollte eine Hochzeit in der Kirche stattfinden. Die Mesnerin öffnete die großen Türen der Stadtkirche, um die warme Sommerluft in die kühle Kirche zu lassen. Der Organist saß auf der Orgelbank und übte.