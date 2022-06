Pfingsten 2022 Der Geist Gottes in der Generation Y

Große Treffen haben weiter Bestand

Nicht ohne Grund gibt es trotz aller Vernetzung in der virtuellen Welt weiterhin das Aidlinger Pfingsttreffen oder große Veranstaltungen wie das Christival Ende Mai in Erfurt. „Wir sind leibliche Wesen“, sagt Haase, und erklärt damit, warum virtuelle Veranstaltungen so häufig an die Realität angebunden sind. Selbst E-Sport würde inzwischen in großen Hallen ausgetragen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Was es mit der Taube in der Stadtkirche auf sich hat

Vor diesem Hintergrund wirbt Haase für einen differenzierten Blick auf die Mediennutzung vor allem der jungen Generation. Und es sei mitnichten so, dass sich die junge Generation egoistisch nur um die eigene Belange kümmere, sondern Gemeinschaft auf Basis christlicher Grundwerte lebe, jener also, die das Pfingstfest prägen. „Es ist der heilige Geist, jener Teil Gottes, der unter uns Menschen wirkt“ formuliert es der Pfarrer.

Wie sieht eine Gemeinschaft heute aus?

Wie sonst könnte dieser Tage ein Bikepark in Heimerdingen entstehen, bei dem künftig Jugendliche zusammenkommen sollen, ohne dass sie Geld ausgeben müssen? Gleichwohl gehe das Engagement für den Nächsten in der bisherigen Form zurück, sagt auch Haase. Die Kirche tue sich damit schwer, weil sich das Engagement in neuen Formen äußere.

Um mehr über das soziale Engagement der jungen Generation zu erfahren, nimmt Heimerdingen an einem landesweiten Projekt teil, das durch das Bezirksjugendwerk und Stiftungen möglich wurde. Dabei gehe es darum Themen wie Gerechtigkeit, Geben, Geld zu diskutieren, Ressourcen zu teilen, Finanz- und Spendenaktionen zu organisieren, sich auf Spendenziele zu einigen.

Letztlich gehe es aber um die Frage, wie eine Gemeinschaft heute aussieht, die der Geist bewirkt. Was er damit sagen will, macht er am Beispiel des Computerspiels War of Warcraft deutlich: Das Volk der Orcs verleitete die Fans zu realen Treffen. „Das zeigt, dass die Geschichte über das Event hinaus besteht. So wie die christliche Kirche über Pfingsten.“