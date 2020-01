Leonberg - Der nächste Leonberger Pferdemarkt findet vom 7. bis 11. Februar statt. Jedes Jahr zieht er Zehntausende Besucher aus Nah und Fern an. Er findet bereits zum 329. Mal statt und wie zu seinen Anfängen werden am Pferdemarktdienstag auf dem historischen Marktplatz in der Altstadt tatsächlich auch Pferde verkauft und gekauft.