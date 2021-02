Pferdemarkt-Absage in Leonberg Bahn frei für den Mini-Umzug

Leonberg - Es ist einfach Tradition“, sagt Jörg Widmaier. Gemeint ist der große Umzug am Pferdemarkt-Dienstag. Die Festabsage ist für ihn kein Grund, den höchsten Leonberger Feiertag nicht zu feiern. Und zwar standesgemäß in der Kutsche. Um 14 Uhr – dann startet traditionell der Umzug – machte sich Widmaier am Dienstag mit seinem Zweispänner auf die Umzugsstrecke, begleitet von einem befreundeten Reiter, ebenfalls mit Kutsche. „Er hatte mich angerufen, weil er gehört hatte, dass ich fahren wollte. Da hat er einfach gesagt: ich komme mit“, berichtet Widmaier.