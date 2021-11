Pfarrer Pitzal geht in Ruhestand Renninger Krippe wird eingestellt

Renningen - Die diesjährige Renninger Krippe wird die letzte sein. Das teilten die katholische Kirchengemeinde und die Franz Pitzal Stiftung Renninger Krippe am Freitag mit. Nach 41 Jahren geht eine Ära in der Martinuskirche Malmsheim zu Ende. Verbunden ist die Entscheidung mit dem Ruhestand von Pfarrer Franz Pitzal, der zum ersten Advent beginnt. So gibt es auch keinen Nachfolger, der für den 85-Jährigen übernehmen könnte. „In Anbetracht der immer weniger und älter werdenden Krippenbauer und -helfer bittet Pfarrer Pitzal alle langjährigen Freunde, Besucher und Unterstützer der Renninger Krippe um Verständnis“, teilt die Franz Pitzal Stiftung Renninger Krippe mit.