Pfarrer Oliver Römisch Ditzinger Gemeinde rückt zusammen

Vermitteln, was Kirche heute leistet

1978 in Friedrichshafen am Bodensee geboren, nach dem Theologiestudium in Tübingen, Greifswald und Berlin, kam er später dann in die Region Stuttgart. Sein Berufsziel sei ihm bald klar gewesen, erzählt er. Jetzt, als Pfarrer, gehe es ihm auch darum, ein Gesprächsangebot zu machen – wohl wissend, dass die Kirche bisher nicht jeden erreicht hat.

Möglicherweise liege es daran, dass sich Menschen nicht mehr großen Institutionen anschlössen, sagt Römisch. Parteien und Gewerkschaften hätten dasselbe Problem. Aber „was Kirche lernen muss, ist, dass man werben muss“. Das Gute rausstellen, das sei bisher nicht die Maxime gewesen. „Aber eigentlich braucht das unsere Zeit.“ Vielleicht müsse man mehr vermitteln, was Kirche, vor allem die Ehrenamtlichen leisteten, überlegt er.

Mit den Menschen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu kommunizieren, gemeinsam den Weg der Gemeinde zu erarbeite,n soll auf verschiedenen Ebenen gelingen. Im direkten Gespräch, aber auch virtuell. Die Digitalisierung will er sich dabei zunutze machen. Noch so ein Aspekt, der die Gesellschaft verändert und in dem Römisch zunächst durchaus das Positive erkennt.