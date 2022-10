Petition zum Kinderschutz Keine dreistellige Nummer für Kinder in Not

Das war laut den Petenten „zwar erwartbar“, sei aber dennoch ernüchternd. „Eine Ausweitung der Erreichbarkeitszeiten der telefonischen Hilfsangebote für Kinder in Not und eine breit angelegte öffentliche Kampagne zur Bekanntmachung der Hilfsangebote bleiben weiterhin geboten“, betont Andreas Schönberger. „Die Argumente dafür haben wir mehrfach ausführlich dargelegt.“ Was in anderen europäischen Staaten selbstverständlich sei, sollte auch in Deutschland möglich sein.