Petition mit knapp 400 Unterschriften Die Flachter retten ihren Dorfbrunnen

386 Menschen haben unterschrieben

Doch da hatte Weissachs Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU), der der Gemeinde aufgrund der angespannten Haushaltslage gerne eine strengen Sparkurs verordnen würde, die Rechnung ohne die Flachter gemacht. „Um ein Stück Dorf- und Heimatgeschichte zu erhalten“ und den „letzten Flachter Brunnen zu retten, der noch von einer Quelle gespeist wird“, hatte Franziska Bernt, Vorsitzende der Unabhängigen Liste und zugleich Bewohnerin der Bergstraße, eine Unterschriftensammlung gestartet. In kürzester Zeit beteiligten sich an der Petition – an die freilich die Gemeindeverwaltung so wenig wie der Gemeinderat gebunden wären – 386 Bürger mit ihrer Unterschrift.