Petition endet im Dezember Rettungseinsatz für Christoph 41

Leonberg - Knapp 18 800 Unterschriften sind es mittlerweile – also fehlen noch gut 2200, um die Petition für den Erhalt des Rettungshubschraubers Christoph 41 in Leonberg erfolgreich abzuschließen. Nun machen sich auch der Gemeinderat und die Stadtverwaltung gemeinsam mit einer Resolution „Der Rettungshubschrauber Christoph 41 muss in Leonberg bleiben“ stark dafür, dass dieses wichtige Glied der Notfall-Rettungskette am Ort erhalten bleibt.