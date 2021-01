Petition 730 Weissacher wollen nicht, dass allein Kreutel zahlt

Weissach - Genau 730 gesammelte Unterschriften haben Maria und Reinhold Knipping am Montagvormittag im Weissacher Rathaus übergeben. Davon kommen 720 direkt aus der Gemeinde und zehn Unterschriften von ehemaligen Weissachern, die mittlerweile verzogen sind. Mit der Unterschriftensammlung will das Ehepaar erreichen, dass die Kommune die Schadenersatzansprüche gegen die ehemalige Bürgermeisterin Ursula Kreutel und den einstigen Weissacher Kämmerer Horst Haindl fallen lässt. Und zwar unabhängig davon, wie das anhängige Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim ausgehen wird. So steht es im Aufruf zur Unterschriftensammlung.