Peter Höfer aus Leonberg Er ist bekannt wie ein bunter Hund

Zurück in Deutschland leitet er am ASG einen Theatergrundkurs. „Theaterkursleiter war ich auch drei Jahre lang an der Deutschen Schule in Addis Abeba in Äthiopien. An beiden Schulen habe ich Theateraufführungen veranstaltet“, berichtet Peter Höfer, wie es zu seiner Affinität zu Theater und Schauspiel kam. Als Theaterpädagoge schreibt er Stücke für den Unterricht und für Schulaufführungen, später dann für die „Bühne 16“, zu deren Gründungsmitgliedern er gehört.

Foto: Bühne 16

Von ihm stammt beispielsweise „Die Keplerin“, und zur 750-Jahr-Feier von Leonberg verfasste er „Die große Wut des Herzog Ulrich“ und „Ein Beutelsbacher beugt sich nicht“. Für die Recherche zu den Stücken verbringt er viel Zeit im Archiv. Dabei stößt er auf manch weitere Idee, die er in Theaterstücken verarbeitet.

Bei der „Bühne 16“ präsentiert Höfer ein weiteres seiner Talente: Dort tritt er als Schauspieler auf – immer wieder in sehr charakteristischen Rollen. So übernahm er beispielsweise die Paraderolle des Faust in Goethes gleichnamiger Tragödie, er spielte den Sträfling Jean Valjean in Hugos „Les Misérables“ sowie den Pfarrer Stig Berggren in der Theateradaption des Musikfilm-Dramas „Wie im Himmel“ von Kay Pollak. „Ich bin immer gern als Schauspieler dabei. Mit einer Rolle lebt man das Stück ganz anders mit,“ erzählt Höfer.

Aus seiner Feder stammen mittlerweile acht Stücke, die im Theater im Spitalhof aufgeführt wurden. „Wichtig ist, dass in meinen Stücken nichts vorkommt, was nicht in die jeweilige Zeit gehört“, sagt Höfer auf die Frage, worauf er beim Schreiben seiner Stücke großen Wert legt. Immer sind es wichtige Personen aus der Geschichte Leonbergs, denen er ein Gesicht und eine Geschichte gibt und die auf der Bühne lebendig werden. Als bisher letztes Werk Höfers wurde 2019 „Das Wunder der Katharina Hummel“, die gelähmt war und wieder gehen konnte, der Öffentlichkeit präsentiert.

Was wünscht sich der 80-Jährige?

Stellvertretend für sein hohes kulturelles Engagement erhielt Peter Höfer für „Die Keplerin“ im Jahr 2007 den undotierten Kulturpreis der SPD Leonberg. Der Preis waren zehn herrlich gedruckte Exemplare des Theaterstückes, von denen nun ein Exemplar im Archiv der Stadt Leonberg liegt.

Und was wünscht sich der 80-Jährige jetzt noch? Peter Höfer sagt: „Ich bin zufrieden, wenn ich gesund bleibe. Ich bin gern im Garten. Außerdem möchte ich für unsere Zwillings-Enkel, für die meine Frau und ich Pflegeeltern sind, noch so viel wie möglich tun.“