Personalwechsel im Weiler Rathaus Neue Hauptamtsleiterin startet

Auch im Bauamt gab es einen Wechsel

Die neue Besetzung der Leitung des Haupt- und Personalamtes folgt auf eine weitere personelle Veränderung. Seit einigen Wochen ist Bert Rudolph neuer Leiter des Weiler Stadtbauamtes und folgt damit auf Klaus Lepelmann, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Eine Position, die für die Kommune in den kommenden Monaten und Jahren mit einiger Arbeit verbunden ist: „Die Sanierung der städtischen Infrastruktur, die Deckung von Flächenbedarf für Gewerbe und Wohnraum, das Thema Schulzentrum oder die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen für unsere Bürger - auf der Agenda des Stadtbauamtes stehen viele wichtige Punkte“, so der Erste Beigeordnete Jürgen Katz. „Wir freuen uns daher, dass wir mit Herrn Rudolph eine in vielen Bereichen erfahrene Führungskraft gewinnen konnten, die das Stadtbauamt durch diese und viele weitere Themen leiten wird.“

Bert Rudolph ist studierter Bauingenieur. Erfahrung sammelte er in verschiedenen Bereichen, etwa als Projektleiter eines Architekturbüros sowie als Tragwerksplaner in einem größeren Planerteam. Seit 2014 leitete der 47-Jährige das Amt für Gebäudemanagement bei der Stadt Herrenberg und hat insbesondere im Bildungsbereich zahlreiche Neubau- und Sanierungsprojekte begleitet.