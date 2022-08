Busse der Flattich-Linie 502, die unter anderem über Hemmingen führt, fahren von Montag, 15. August, an für mehrere Wochen unter der Woche zeitweise nur alle Stunde und im Spätverkehr alle zwei Stunden. Nur an den Wochenenden und an Feiertagen bleibt alles wie immer. Der Grund sind Personalengpässe. Das teilte der VVS am Freitag mit. Die Linie fährt von Feuerbach über Schwieberdingen, Hemmingen und Eberdingen nach Riet und zurück.