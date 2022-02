Personal im Weissacher Rathaus Aufruhr um gefeuerte Amtsbotin

Fristlose Kündigung nach 20 Jahren

Man munkelte: Der Amtsbotin, bereits seit rund 20 Jahren Angestellte der Gemeinde, sei Anfang des Monats gekündigt worden – fristlos, wegen Diebstahls. Anzeige soll erstattet worden sein, das Dienstzimmer der ehemaligen Amtsbotin wurde durchsucht. Auch eine erfolglose Hausdurchsuchung fand statt. „Mehrere und häufiger werdende Diebstähle“ habe man in den vorherigen Monaten feststellen müssen, heißt es in einer internen E-Mail an die Mitarbeiter der Gemeinde, die unserer Zeitung vorliegt. Was mit Kleinigkeiten begonnen habe, hätte sich am Ende in Größenordnungen von mehreren hundert Euro entwickelt. „Für ein solches Verhalten ist in unserem Rathaus kein Platz“, heißt es in der E-Mail.