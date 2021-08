Pedelecs gestohlen Diebesbande festgenommen

Die Polizei hat zwei 20 und 33 Jahre alte Männer festgenommen, die gemeinsam mit zwei weiteren Komplizen in großem Stil Pedelecs in Süddeutschland gestohlen haben sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom Dienstag wurden die beiden rumänischen Staatsbürger am Montag beim Verlassen ihres aktuellen Aufenthaltsortes in Pforzheim festgenommen. Dabei wurden auch zwei gestohlene Pedelecs sichergestellt. Ein Haftbefehl sei noch am Montag ergangen.