Paul Moch geht in den Ruhestand „Das Gefängnis war mein größter Bauantrag“

Hätten Sie damals gedacht, dass Sie bis zu Ihrem Ruhestand hierbleiben würden?

Nein, nie. Im Gemeinderat wurde ich gleich am Anfang gefragt, wie lange ich denn bleiben will. Alle dachten, dass man als Städter hier bestimmt nicht zurechtkommt. Ich habe gesagt: So ein bis zehn Jahre. Und aus den zehn Jahren sind dann 36 geworden.

Können Sie sich noch an Ihr erstes Großprojekt erinnern?

Das müsste das Baugebiet Klaffstein gewesen sein. Das ist das Wohngebiet mit den Märchennamen. Das war damals eine heiße Diskussion im Gemeinderat mit den Straßennamen, das weiß ich noch. Einer im Speziellen hat sich auch richtig lustig darüber gemacht. Aber ich finde das eigentlich ganz schön.