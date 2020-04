Patientenverfügung Bei Coronavirus wird beatmet

Mit den Behörden abgestimmt

„Der Kreisseniorenrat hat sich daher entschlossen, dies in einer Ergänzung zur vorhandenen Patientenverfügung zu konkretisieren und dadurch den Willen des Patienten noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen“, erläutert der Vorsitzende. In dieser Ergänzung heiße es sinngemäß: „In Zeiten einer Corona- oder ähnlichen Epidemie möchte ich in meiner Patientenverfügung folgende Änderung verfügen: Im Falle meiner Erkrankung durch ein Covid- 19- oder ähnliches Virus verlange ich die Durchführung einer künstlichen Beatmung, sofern dies aus medizinischer Sicht notwendig ist [...]“