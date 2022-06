Partyzeit in Leonberg Nicht nur am Marktplatz geht’s rund

Tipps für Gartenliebhaber

Doch nicht nur Musikfreunde kommen auf ihre Kosten: Rund um den Marktbrunnen sorgt das „Campo Verde“ wieder für traumhaft schönes Gartenflair. Eine liebevoll zusammengestellte Pflanzenvielfalt mit sattem Grün und vielen farbigen Akzenten verspricht Genuss für alle Sinne.

Gartenliebhaber können sich auch gleich mit reichlich Pflanzen für das eigene Refugium eindecken und bekommen wertvolle Informationen von den Profis.

Kräuterführung im Pomeranzengarten

Die Erklärung über den Einsatz von Kräutern erhalten die Besucher von der Apothekerin Miriam Sachs, die am Freitag um 16 Uhr durch den Pomeranzengarten führt. Der Eintritt ist frei, Treffpunkt ist am Marktbrunnen.

Mit Einbruch der Dunkelheit bietet die Fackelführung „Licht und Schatten“ am Freitag Einblicke in die Nachtseite Leonbergs. Treffpunkt ist um 21.30 Uhr am Marktbrunnen. Karten sind am i-Punkt im Rathaus, Belforter Platz 1, erhältlich.

Fest am Eltinger Kirchplatz

Wenn am Samstag die Jazzmusiker ihre Instrumente eingepackt haben, geht es am Abend nicht nur am Marktplatz sportlich zu. Nach zweijähriger Pause führt der Citylauf erstmals wieder mitten durch die Stadt. Neben der beliebten Fanmeile in der Carl-Schmincke-Straße werden die Läuferinnen und Läufer auch in der Schlossstraße und in der Graf-Ulrich-Straße angefeuert. Der Hauptlauf startet um 20.20 Uhr in der Steinstraße. Im Zentrum sind etliche Straßen dann gesperrt.

Die Fans, die sich beim Anfeuern zu sehr verausgabt haben, natürlich aber auch die Aktiven selbst, können sich beim Sommerfest des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Eltingen-Leonberg im Schatten der Michaelskirche stärken. Am Samstag um 16 Uhr wird Oberbürgermeister Martin-Georg Cohn das Fass anstechen. Am Sonntag um 9.30 Uhr zelebrieren Pfarrer Dennis Müller und Pastoralreferent Jürgen Oettel einen ökumenischen Erntebittgottesdienst. Gefeiert wird auf dem Kirchplatz bis Sonntagabend.

Der schönste Platz ist das Waldeck

Last not least richtet sich der Blick zum Höfinger Waldeck, „Leonbergs schönstem Festplatz“, wie der gastgebende Musikverein Höfingen selbstbewusst sagt. Dort steigt von Samstag, 25. Juni, bis Montag, 27. Juni, das Waldfest. Am Samstag um 16 Uhr spielen an verschiedenen Plätzen im Leonberger Teilort mehrere Kapellen, bevor die Musiker gegen 18 Uhr am Waldeck eintreffen.

Etliche befreundete Musikvereine, unter anderem jene aus Münchingen und Korntal, spielen am Wochenende. Am Montag, an dem traditionell Gäste aus der ganzen Stadt ans Waldeck kommen, hat dann die Lyra Leonberg ihren großen Auftritt.