Partnerschafts-Aktion Fünf Wochen, fünf Würste

Der OB testet die Würste persönlich

Fünf Wochen, fünf Würste: Auch wenn pandemiebedingt die Partnerstädte Bad Lobenstein, Berlin-Neukölln, Belfort und Rovinj ihren Besuch in Leonberg absagen müssen, kommt wenigstens ein kulinarischer Gruß von den Partnern in die Engelbergstadt. Die Metzgerei Hess in Höfingen bietet ab Montag, 7. Februar, jede Woche eine andere Wurstspezialität aus der Region einer Partnerstadt – nach typischer Rezeptur – an.