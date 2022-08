Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Montag, 17.10 Uhr, und Dienstag, 16.10 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Ramtel geparkten Hyundai beschädigt. Mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke blieb der Unbekannte mit seinem Fahrzeug am Hyundai hängen und verursachte dabei einen Schaden von rund 3000 Euro.