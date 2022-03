Eine böse Überraschung hat ein Fahrzeughalter am späten Dienstagnachmittag in der Parkkaverne in der Leonberger Altstadt erlebt. Ein bislang Unbekannter hatte – wohl aus einem darüber gelegenen Parkdeck – drei Backsteine auf den Volkswagen geworfen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.