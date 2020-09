Der weltweite Aktionstag findet in der Regel am dritten Freitag im September statt. Seit 2015 etwa auch in Stuttgart. Am Samstagvormittag haben nun erstmals auch in Leonberg ein Dutzend Aktivisten mitgemacht – und sich demonstrativ die verkehrsstärkste Fläche in der ganzen Stadt ausgesucht. „Am Rande der Stadtautobahn“, nennt es der Grünen-Stadtrat Sebastian Werbke, der sich mit weiteren Parteifreunden daran beteiligte.