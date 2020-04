Parken in Leonberg Kameras sollen für mehr Sicherheit sorgen

„Heftiger Preis“

Fast 195 000 Euro werden die Kameras und deren Installation in beiden Parkhäusern kosten. Für Ottmar Pfitzenmaier ist das ein „heftiger Preis“. Gleichwohl sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende auch an anderen „Hotspots“ Überwachungsbedarf, insbesondere an wilden Müllkippen. Dann aber, so Pfitzenmaier, möglichst zu günstigeren Tarifen. Diese Kritik an den Kosten kann Ulrich Vonderheid (CDU) nicht nachvollziehen. „Wir waren ursprünglich von etwa 235 000 Euro ausgegangen“, sagt der Erste Bürgermeister, der in Personalunion Geschäftsführer der Stadtwerke ist, die beide Parkhäuser betreibt. „Wir liegen also gut im Rahmen.“