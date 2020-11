Die beiden Parkhäuser werden von den Stadtwerken betrieben. Die oberirdischen Stellplätze in der Altstadt und in der Steinstraße sind städtisch und werden vom Ordnungsamt kontrolliert. Rund um den Marktplatz beträgt die Höchstparkzeit eine Stunde. Daran will die Stadt nichts ändern. Doch dass die Stadtwerke künftig die Fläche in der Steinstraße betreiben, sei vorstellbar. Harald Hackert von der Liste „Salz“ hatte das angeregt.