Parken in Leonberg Experten entwarnen: Brandschutz im Parkhaus stimmt

Das für den Oberbürgermeister und den Baubürgermeister beruhigende Ergebnis: Würde die Stromzufuhr im Altstadt-Parkhaus ausfallen, springt die Versorgung automatisch auf das Stromnetz im benachbarten Gerlingen über. Eine Situation, dass während eines möglichen Feuers keine Energie da ist, also auch die Rauchentlüftung nicht funktioniert, schließen die Experten nahezu aus.

Großzügig und preiswert

„Die sofortige und völlige Freigabe des Parkhauses ist die erfreuliche Konsequenz“, zeigt sich der Oberbürgermeister zufrieden und wirbt für die Nutzung: „Unser Altstadt-Parkhaus liegt sehr zentral, ist preisgünstig und beim Platz sehr viel großzügiger als viele andere.“

In der Nach-Corona-Zeit, so sagt Cohn, werde die Bedeutung der Parkdecks unter dem Marktplatz noch zunehmen: „Wir wollen die Aufenthaltsqualität in der Altstadt weiter steigern. Dabei ist unser Parkhaus ein ganz wichtiger Baustein.“

Unangenehme Überraschungen

Die jetzige Brandschutz-Überprüfung ist nicht die erste unangenehme Überraschung seit der Übernahme durch die Stadtwerke zum 1. Oktober 2016. Schnell musste die Kommune damals feststellen, dass kaum etwas richtig in Schuss gehalten war. So hatte in der Abluftzentrale der Hanggarage eindringendes Wasser einen Totalschaden verursacht. Auf einem Deck fehlte eine Sprinkleranlage.

Seither sind viele Mängel behoben worden. Die Stadt hat etwa eine Viertelmillion Euro in Brandschutz, Beleuchtung, Lautsprecher, Lüftung oder Reinigung investiert.