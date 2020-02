Parken in Leonberg Ein abgespecktes Leitsystem führt zum freien Stellplatz

Leonberg - Ganz so üppig, wie es bisher in Rede gestanden hatte, wird ein Parkleitsystem in der Leonberger Innenstadt nun doch nicht. Der Gemeinderat hat die ursprünglichen Pläne deutlich abgespeckt. Jetzt sollen elektronische Tafeln vor den Parkhäusern in der Altstadt, im Leo-Center und in der Römergalerie den Autofahrern anzeigen, wie viele Plätze innen drin noch frei sind. Außerdem sollen die Hinweisschilder zu allen Parkplätzen und Garagen verbessert werden.