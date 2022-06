Park-and-Ride-Angebot in Ditzingen Region soll mehr Pendler ins Parkhaus locken

Es ist allen Beteiligten nicht so ganz klar, woran es liegt, dass das Parkhaus am Ditzinger Bahnhof nicht gut angenommen wird. Ganz neu ist es schließlich nicht mehr – und Parkplätze sind in der Kernstadt seit langem Mangelware, zumindest in der Wahrnehmung der Autofahrer. Möglicherweise, so wurde schon im Gemeinderat vermutet, habe es mit der Ein- und Ausfahrt zu tun. Diese befindet sich im Kurvenbereich einer viel befahrenen Straße.