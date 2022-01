Paralympics-Sieger Niko Kappel bei der CDU Wahre Größe nicht in Zentimetern bemessen

Weil der Stadt - Der CDU-Stadtverband in Weil der Stadt hat sich zum traditionellen Neujahrsempfang versammelt – wegen der Coronapandemie allerdings auch in diesem Jahr wieder nur digital. Als Gastredner begrüßte der Stadtverbandsvorsitzende Joachim Oehler den Sportler Niko Kappel. Er ist Paralympics-Goldmedaillengewinner und Vize-Weltmeister im Kugelstoßen, sitzt außerdem in seiner Heimatstadt Welzheim im Rems-Murr-Kreis für die CDU-Fraktion im Gemeinderat. Thema seines Gastvortrages war dabei: „Wahre Größe wird in nicht Zentimetern gemessen“.