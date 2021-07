Palliativpflege im Kreis Böblingen 500 000 Euro für kranke Kinder gesammelt

Kreis Böblingen - Eine halbe Million Euro hat der Verein der Palliativ-Care-Teams (PCT) im Kreis Böblingen seit seiner Gründung vor elf Jahren für die Unterstützung der Palliativpflege für Kinder mittlerweile gesammelt. Eine stattliche Summe, für die die Mitglieder an ihre Spender gemeinsam ein großes Dankeschön richten. Doch so üppig die Zahl auch klingt – für das, was der Verein alles leisten muss und möchte, ist das Geld noch viel zu wenig, bedauert Martina Steinbrenner aus Renningen. Sie ist die Gründerin des Vereins, der sich mithilfe der Spenden immer nur von Jahr zu Jahr hangeln kann. Im Corona-Jahr 2020 sorgte nur eine einmalige Spende der Ferry-Porsche-Stiftung dafür, dass der Verein sein Angebot aufrechterhalten konnte. „Sonst wären hier die Lichter ausgegangen.“