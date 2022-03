Ostumfahrung Perouse Der hohe Preis für mehr Ruhe

Immer mehr Verkehr rollt durch den Ort

Bosch wächst in Malmsheim und Porsche in Weissach, immer mehr Autofahrer nutzen die Kreisverkehre bei Perouse und die Straße nach Malmsheim. Und von Heimsheim her kommen auch immer mehr Autos, die sich durch den Ort quälen. Diese Tatsachen hatten im Rutesheimer Rathaus die Alarmglocken läuten lassen. Vor allem der Kreisverkehr, der die Autoströme nach Malmsheim, Heimsheim und auf die Nordumfahrung sowie nach Flacht leiten musste, drohte zu kollabieren.