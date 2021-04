Ostern in Leonberg Ein gewöhnlicher Arbeitstag in der Karwoche

Doch die Predigtvorbereitung muss weiter gehen. Marcus Girrbach hat den griechischen Urtext und zwei deutsche Übersetzungen vor Augen. Er überlegt. „Aber was predige ich nun am Ostersonntag? Was aus diesen Versen ist wichtig zu sagen? Was interessiert die Menschen?“ Er unterbricht seine Arbeit, spricht ein kurzes Gebet, bittet um Gottes Hilfe – schließlich ist es sein Wort, das er auslegen soll. Er füllt sein Glas auf und geht wieder an die Arbeit.