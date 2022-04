Osterbrunnen im Altkreis Leonberg Hunderte Eier verschönern die Brunnen

Eine Woche, bevor der Osterbrunnen kurz vor Palmsonntag eingeweiht wird, klappert Christel Raasch mit einem Helfer samt Anhänger die Häckselplätze nach Grünzeug ab, nach Thuja – auch Lebensbaum – und Eibe. Das Buchs-Grün ist von privat. Etwas Lampenfieber habe sie vor jeder Tour, berichtet Christel Raasch. „Wir finden immer genug Grün, aber vorher wissen wir das ja nicht.“ Das gesammelte Grün werde nicht braun, es werde bloß trocken.

Im vergangenen Jahr fehlten 50 Eier

Mit einer Helferin hat Christel Raasch vier Stunden lang in der Gemeinschaftshalle Thuja und Co. vorbereitet und ums Gestell gewickelt. Die sechs einzelnen Stahlträger, die Mitarbeiter des Bauhofs erst kahl vom Keller des Rathauses bringen und später geschmückt zum Marktplatz fahren, hatte anno 2011 ein Kunstschmied aus dem Ort gefertigt, für jedes Brunneneck eine Strebe. Zum Schluss werden die Eier, befestigt an Holzspießen, reingesteckt.

Am Anfang waren es 120 Stück je Strebe. Wie viele Eier es nun sind, vermag Christel Raasch nicht zu sagen. „Wir werden sie beim Abbauen zählen“, sagt sie und lacht wieder. Weil im vergangenen Jahr 50 Eier fehlten, hat sie etliche aus ihrer Kiste geholt, die dann noch bemalt werden mussten. Die 71-Jährige ärgert sich zwar, dass manche Menschen die Eier stehlen oder dass Kinder damit Fußball spielen und sie so zerstören. „Aber wir lassen uns nicht den Spaß verderben“, sagt Christel Raasch. Werden die Eier eben ersetzt. Voriges Jahr wurde zudem das Nest aus Weiden neu geflochten. Es thront ganz oben und enthält drei große Eier.

Aus der Fränkischen Schweiz in die Welt

Der Ursprung der Osterbrunnen ist die Fränkische Schweiz. Es war wohl so, dass die Bewohner dieser Gegend, der es an Wasser mangelt, das lebensspendende Wasser ehrten, das im Frühling wieder sprudelt, indem sie ihre Brunnen schmückten. In den 1980er-Jahren wurden sie zunehmend außerhalb der Fränkischen Schweiz bekannt.