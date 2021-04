Osterbrauch „Mir ratschen, mir ratschen die heilige Osterzeit!“

Während der Messe fallen die Augen zu

Das „Pater noster, qui es in caelis“ und das „Dominus vobiscum“ fehlten uns. Vor allem das Letzte, denn jedes Mal als die Worte fielen, wurde die Ministratenschar unruhig und kicherte. Jeder kannte den Schwank von einem Bauern aus unserem Dorf, der Dominik hieß. Als in ganz Österreich-Ungarn bekannte Züchter von Simmentaler Rinder, kauften die Bauern oft Zuchtstiere in Österreich und der Schweiz, so auch Dominik. Sonntags kamen er und seine Begleiter in Wien an und gingen in eine Messe. Müde von der Reise fielen ihm die Augen zu. Und als der Pfarrer lautstark ausrief „Dominus vobiscum“ (Der Herr sei mit Euch), schreckte Dominik hoch und rief laut in die Runde: „Aus Grawatz, um Stiere zu kaufen!“ Er hatte gehört: „Dominik, woher bist kumm (gekommen)?“