Ortstermin des Petitionsausschusses Streit um Baustelle in Flacht

An der Flachter Ortsdurchfahrt an der Ecke von Weissacher Straße und Bergstraße sollte ein Mehrfamilienwohnhaus in die Höhe wachsen. Doch über das Untergeschoss ist der Bau aus verschiedenen Gründen noch nicht hinausgekommen. Dabei ist es schon mehr als vier Jahre her, seit sich die Gemeinde Weissach zum ersten Mal mit dem geplanten Neubau beschäftigt hatte. 2018 stimmten der Technische Ausschuss und später auch der Gemeinderat gegen das Vorhaben des privaten Bauträgers. Es sei zu groß und füge sich nicht in die umgebende Bebauung ein, war das Hauptargument der Räte. Einen Bebauungsplan, der Vorgaben für neue Gebäude macht, gibt es für diesen Bereich übrigens nicht.