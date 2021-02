Ortsname Perouse darf sich künftig ganz offiziell Waldenserort nennen

Rutesheim - Was in den Diskussionen in den Sitzungen der Gemeinderäte und in der Berichterstattung dieser Zeitung seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, wird nun offiziell: Perouse darf auch den Zusatznamen „Waldenserort“ tragen, ja sogar auf den Ortsschilden führen. Der Gemeinderat hat dafür einstimmig eine Genehmigung beim Innenministerium Baden-Württemberg beantragt.