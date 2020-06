Ortsgestaltung Ditzingen Für Gerüchte im Zentrum ist kein Platz

Ditzingen - Was passiert mit der Grundschule in der Ortsmitte, jenem altehrwürdigen Gebäude, in dem Generationen von Ditzinger Kindern die ersten vier Jahre ihrer Schullaufbahn verbrachten? Die Schule existiert nach wie vor, doch ihr Ende ist mit der Schaffung einer zentralen Grundschule am östlichen Ortsrand längst beschlossen.