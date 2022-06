Ortsdurchfahrt wird saniert Erneute Sperrung in Malmsheim

Die Ortsdurchfahrt Malmsheim, gemeint ist die Heimsheimer Straße (K 1016), wird derzeit in mehreren Bauabschnitten saniert. Am Montag, 20. Juni, beginnt der zweite Bauabschnitt, der bis voraussichtlich 8. Juli andauern wird. Dafür ist eine Vollsperrung der Straße zwischen Gebäude 3 und der Einmündung Dieselstraße erforderlich. Die Kreuzung zur Merklinger Straße, die noch gesperrt ist, soll spätestens am 20. Juni wieder freigegeben werden, teilt das Landratsamt Böblingen mit.