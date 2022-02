Orkan Zeynep Vogelnest-Skulptur hält dem Wind nicht stand

Verletzte Person im Monbachtal

Für rund 50 Einsätze der Feuerwehr und Polizei hat Orkan Zeynep am späten Freitagabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gesorgt. Beim Großteil der Einsätze zwischen 19 und 21 Uhr handelte es sich um heruntergefallene Äste oder umgestürzte Bauzäune, welche Straßen blockierte. In zwei Fällen wurden Autos leicht beschädigt. Im Bereich „Im Zimmerschlag“ in Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und sorgte so für einen Stromausfall. Laut Polizei waren keine verletzten Personen zu beklagen, zu größeren Sachschäden kam es nicht.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim kam es zu 36 Einsätzen, ebenfalls überwiegend wegen umgestürzter Bäume. Am Samstag ging um 8 Uhr die Meldung über eine verletzte Person im Bereich Monbachtal (bei Bad Liebenzell) ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde diese in der Nacht von Freitag auf Samstag durch herabstürzende Äste getroffen und dann erst am Samstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.