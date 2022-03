Ordnungsamt Leonberg Von Ölkanistern und anderem Müll

Auch Hunde bereiten nicht nur Freude. Ihre Hinterlassenschaften in Parks und auf Wegen sind ein Dauerärgernis. Viele laufen ohne Leine herum, und mit der Steuermarke nimmt es so manches Frauchen oder Herrchen ebenfalls nicht so genau. 68 Kontrollen gab es im vergangenen Jahr.

Mehr Arbeit durch Corona

Ein Klassiker im Repertoire ist die Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallschwerpunkten oder vor Schulen und Kindergärten. Da es technische Probleme mit Blick auf die Genauigkeit der Messgeräte gibt, wurden die mobilen Kontrollen Mitte des vergangenen Jahres vorerst eingestellt. Die festen Blitzer in der Kernstadt und in den Teilorten sind aber weiter in Betrieb.

Viel Arbeit hat den Frauen und Männern vom Vollzugsdienst auch Corona bereitet: 48 Gaststätten wurden kontrolliert. Während des Lockdowns wurde überprüft, ob bestimmte Bars, Spielhallen oder Kneipen nicht doch geöffnet hatten. Und auch in Friseursalons oder Kosmetikstudios schauten die Kontrolleure genau hin, ob die Obergrenze der Kundenanzahl oder die damals vorgeschriebene Terminvereinbarung und die Maskenpflicht eingehalten wurden.