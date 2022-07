„Es lief noch viel besser als erwartet“, erzählt zum Beispiel Martina Bährle vom Organisationsteam des Schöckinger Sommernächte. Hinter der Veranstaltung steht die Ortsverwaltung gemeinsam mit den Vereinen. Unter anderem spielten die Rolling-Stones-Coverband Bigger Bang sowie die die Blue Ballroom Band mit Tanz- und Partymusik. „Schon am Freitag war richtig viel los, und am Samstag war es so voll, das hatten wir nur selten.“ Schmunzelnd ergänzt sie: „Am Ende hatten wir nur noch ein halbes Fass Bier übrig.“ Besonders beeindruckt zeigt sie sich von dem Einsatz der Vereine. Vielen davon hat die Coronapandemie schwer zugesetzt. „Trotzdem waren alle dabei, um das hier auf die Beine zu stellen, und das in so einem kleinen Ort, das ist schon bewegend.“