Online-Mitgliederversammlung TSF Ditzingen kommt mit einem blauen Auge davon

Bestärkt wurden die Verantwortlichen in ihrem Handeln durch eine gute Resonanz. Knapp 100 Teilnehmer, darunter der Ditzinger Oberbürgermeister Michael Makurath, verfolgten die Versammlung an den Bildschirmen. „Das ist eine der bestbesuchten Versammlungen der TSF in den letzten Jahren. Das unterstreicht den Stellenwert des Vereins in der Stadt und dokumentiert die Bindung der Mitglieder“, sagte Makurath in seinem Grußwort.