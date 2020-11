Online-Kurs der Polizei Moderne Form des Heiratsschwindels

Immer häufiger suchen Betrügerinnen und Betrüger über das Internet Kontakte zu Frauen und Männern und täuschen eine Liebesbeziehung vor. In Wahrheit erschleichen sie nur das Vertrauen ihrer Opfer, um sie am Ende zu Geldbewegungen zu überreden. Ein Romance-Scam, also ein Liebes-Betrug, beginnt in der Regel harmlos und endet fast immer in einer persönlichen Tragödie. In dem Workshop will die Polizei auf die Maschen der Täter und Täterinnen eingegangen und wie man sich dagegen schützen kann. Ergänzt wird der Vortrag mit Tipps fürs Treffen mit dem Online-Date. Referentin ist Erste Kriminalhauptkommissarin Karin Stark.