Online-Diskussion mit Ärzteschaft „Einziger Weg aus der Pandemie ist die Impfung“

Auf dem Weg zu einer Durchimpfung der Bevölkerung sieht er die Hausärzte an vorderster Front. Man habe jetzt mit den Präparaten von Moderna und Astra Zeneca zwei zur Verfügung, die problemlos in den rund 8000 Praxen der niedergelassenen Ärzte in Baden-Württemberg verabreicht werden könnten. „Die Impfstoffe müssen sobald wie möglich an die Praxen verteilt werden“, sagte Rühle. Und zwar in drei bis vier Wochen.