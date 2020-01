One Rock in Rutesheim Ein Rock-Festival mit christlicher Botschaft

Rutesheim - Christlicher Glaube muss nicht langweilig sein. Das ist das Anliegen des „One Rock“-Festivals. Das Rezept dazu: christliche Texte zu rockigem Sound. Die mittlerweile 15. Auflage findet am Samstag, 18. Januar, in der Halle Bühl II in Rutesheim statt. Das „One Rock“ ist inzwischen eines der größten Festivals für christliche Rockmusik im süddeutschen Raum. Veranstaltet wird es vom evangelischen Jugendwerk im Kirchenbezirk Leonberg. Einlass ist von 17 Uhr an, die erste Band spielt dann ab 17.30 Uhr. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr die Bands „Dynamic“, „Lichtfabrik“ und „Normal ist anders“ (alle aus Stuttgart), „Andi Knister macht Magister“ sowie „October Light“ aus Kroatien. Das „One Rock“ will auch gezielt das Teenager-Publikum ansprechen. So wird beispielsweise kein Alkohol ausgeschenkt.