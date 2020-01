One Rock in Rutesheim Ein letztes Mal christlicher Rock aufs Ohr

Lesen Sie hier: Das 15. „One Rock“ wird auch das letzte sein

Viele Jugendliche aus der Umgebung sind da: „Ich fand die Atmosphäre am besten. Man hat es selten, dass man mit so vielen Gleichaltrigen Party machen kann. Auch wenn man nicht alle Lieder kennt“, versichern Lukas (17) und Sarai (15) aus Mönsheim. „Ich bin das erste Mal da“, sagt Felix (29) aus Gerlingen. Simon (28), ebenfalls aus Gerlingen, sagt: „Ich finde es schade, dass allgemein die Festivals sterben“. Andy (38) aus Wangen im Kreis Göppingen hingegen war schon oft bei „One Rock“ in Rutesheim. Er lobt die sehr gute Organisation des Festivals. „Ich ­würde sagen, es ist eines von den besten Festivals in Baden-Württemberg. Nicht so riesig und somit auch familiär. Ich bin schon traurig, dass es jetzt vorbei ist.“

Wie berichtet, sind die Besucherzahlen des „One Rock“-Festivals in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. Das sei einer der Gründe, weshalb man sich dafür entschieden habe, die Festivalreihe nach 15 Jahren auslaufen zu lassen, erklärt der leitende Jugendreferent, Jörg Gaiser, gegenüber unserer Zeitung.

Weichen für Neues sind gestellt

Als das „One Rock“ entstand, gab es nur wenige andere christliche Festivals. Mit dem Termin im Januar hob man sich zudem von anderen Veranstaltungen ab. Ein Rockkonzert im Januar – das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und der Erfolg war den Machern sicher. Rund 1500 Besucher strömten nach Rutesheim. Das „One Rock“ war ein in ganz Deutschland bekanntes Format. Über die Jahre waren die Veranstalter durchaus gefordert. Die Bands, die Technik, die Besucher – alles, was eben zum Gelingen einer Großveranstaltung dazugehört. Bis zu 120 Helfer waren stets in die Organisation des Festivals eingebunden.

„Ich bin relativ neu im Bezirk, aber ich weiß, dass viele traurig sind, heute aber wird noch mal so richtig gefeiert“, erklärt Jugend­referent Jörg Gaiser am Samstagabend. Er weiß, dass es landesweit immer weniger Festivals gibt. „Es ist beides“, betont er. „Man ist traurig, dass so eine tolle Sache aufhört. Aber wir feiern heute noch einmal so richtig und sagen: Toll, dass es das „One Rock“ gab.“ Und auch Achim Blanarsch, der als Ehrenamtlicher seit neun Jahren mit im Leitungsteam ist, sagt: „Es ist traurig, dass es zu Ende geht, aber irgendwo auch in Ordnung, weil es Chancen bietet, wieder Neues zu machen“.

So heißt es nun nach 15 Jahren „One Rock“-Festival: „Durchatmen, Energie sammeln und weiter zu neuen Ufern“. Denn, dass etwas Neues folgen wird, da sind sich die Macher einig. Nur wie das ­genau aussehen wird, darüber wird noch nachgedacht.