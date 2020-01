One Rock in Rutesheim Das 15. „One Rock“ wird auch das letzte sein

Rutesheim - Zum Abschied wird noch mal ordentlich in der Bühl-II-Halle in Rutesheim gerockt. Fünf Bands stehen an diesem Samstag, 18. Januar, von 17.30 Uhr an auf der Bühne und verbreiten christliche Botschaften, verpackt in rockiges Gewand. Das einstige Erfolgsrezept des „One Rock“-Festivals des evangelischen Jugendwerks im Bezirk Leonberg ist aber schon längst keines mehr. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer weniger Zuschauer verzeichnet“, sagt Jörg Gaiser, der leitende Jugendreferent. In den vergangenen Jahren seien es noch zwischen 700 und 800 Besucher gewesen. Zu Hochzeiten hatten die Veranstalter dagegen bis zu 1500 Festivalgäste gezählt. Dies sei einer der Gründe, weshalb man sich dafür entschied, die Festivalreihe nach dem 15-Jahr-Jubiläum auslaufen zu lassen. Zum Ende hätten eine ganze Reihe von Gründen geführt.