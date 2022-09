Oldtimer Ein Blickfang nicht nur im Strohgäu

Für die Freunde historischer Fahrzeuge dürfte der Anblick am Sonntag eine Augenweide gewesen sein: An der Albert-Buddenberg-Halle in Münchingen startete die Oldtimer-Rallye Strohgäu Klassik. Zu den automobilen Klassikern, die gemeldet waren, gehörten ein Porsche 911 Carrera Targa Baujahr 1985, ein Renault Alpine von 1975, ein Peugeot 404 Cabrio von 1956 , ein Ford F 100 – und etliche andere mehr. Die Fahrer waren in zwei Runden unterwegs: In der ersten Runde fuhren die Fahrzeuge in Richtung Weissach, in der zweiten Runde führte die Strecke in den Stromberg. Die Fahrer indes hatten vorher keine Kenntnis davon, sie hatten sich bei der Orientierungsfahrt dann an der im Bordbuch vorgeschriebenen Strecke zu orientieren.